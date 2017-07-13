Губернский телерадиоканал «Кузбасс» запускает новый проект об уникальных природных объектах нашей области

Природный заповедник Кузнецкий Алатау, шорский национальный парк, памятник природы «Сосна сибирская» – все эти объекты относятся к особо охраняемым природным территориям нашей области. На данный момент их более 20. Суммарно они занимают 15% всей площади области. Чебулинский район известен не только как родина динозавров. На левом берегу горной реки Кии расположен памятник природы Чумайский бухтай.

Патриния скальная, лук Водопьяновой, первоцвет поникающий, касатик приземистый, кандык сибирский, водосбор сибирский – 345 растений произрастает сегодня на территории Чумайского бухтая. 11 занесены в Красную книгу Кемеровской области.

На другом берегу – государственный природный заказник Чумайско-Иркутяновский. Он находится на территории сразу двух районов – Тисульского и Чебулинского. Его площадь достигает почти 24 гектара. Заказник был создан еще в 1964 году для охраны самой крупной и постоянной стоянки Маралов в Кузбассе. Посмотреть на эти два объекта природы приехали сегодня юные натуралисты. Они изучают местную фауну, собирают кузнечиков, муравьев и других насекомых.

Уже завтра юные натуралисты отправятся исследовать Кузбасс в другой заповедник – Бунгарапско-Ажендаровский, что в Крапивинском районе.