В областном центре пройдет первый конкурс кузнецов, посвященный Дню Космы и Дамиана

Звонко и чётко – эти эпитеты как нельзя лучше подходят к кузнечному делу. Этот процесс можно окрестить сбором мозаики. Сначала изделие со всеми завитками и нюансами рождается на бумаге, потом отдельные элементы создаются из огня и металла. А уже затем они постепенно складываются в готовое произведение искусства.

До того, как взяться за молоток, Алексей Кречетов двадцать лет красил автомобили. Но, видимо, кузнечное дело у него на генном уровне – его дед был кузнецом. Сейчас Алексей готовит подарок. Что это будет – знает лишь сам творец. Но известно, какая у этого предмета будет судьба – его преподнесут шахтерской семье, которую пригласят на конкурс кузнечного дела уже в эту субботу.

Подобный конкурс в Кемерове будет проведён впервые, но организаторы надеются, что он станет традиционным.

Состязания в силе и скорости ковки Алексей не боится. Для него творить – так же естественно, как дышать. Самое интересное для него – мастер-классы, где он сможет пообщаться с людьми, не связанными с этим ремеслом, и, может быть, зародить в них искру кузнечного дела.