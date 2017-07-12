Состоялась 59-я сессия областного совета. Она завершила парламентский год. В ходе заседания в двух чтениях рассмотрен проект закона, устанавливающий налоговые правила для самозанятого населения. Депутаты также рассмотрели 2 проекта Федеральных Законов.

Получил поддержку кузбасских парламентариев проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях профилактики суицидальной активности населения». Также был рассмотрен закон о внесении изменений в Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Он позволит регионам оперативно решать вопросы содержания объектов культурного наследия, обеспечивать их сохранность, проводить реставрационные работы.

В ходе сессии также внесены изменения в Закон Кемеровской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования увеличена на 429 млн. 839,6 тыс.руб. Эти денежные средства будут направлены на увеличение объема и качества оказания медицинской помощи.

Всего же за год состоялось 15 сессий. Принято 117 законов.