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В Таштагольском районе стартовали военно-полевые сборы для старшеклассников «Горный стрелок»

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Строгий распорядок дня, обязательная физподготовка, занятия по ориентированию на местности и обучение основам выживания в экстремальных условиях. Инструкторы – представители Союза ветеранов Афганистана и общества военнослужащих-пограничников.

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