В деревнях Скарюпино и Кабаново и селе Барачаты произошло настоящее стихийное бедствие

Неожиданно выпавший град размером с куриное яйцо буквально уничтожил весь урожай и пробил обшивку фасадов. Природная стихия не пощадила никого. Утром небо беды не предвещало. В обед погода изменилась мгновенно.

Последствия града видны до сих пор на крышах домов, пробиты теплицы, сломаны деревья. Сайдинг стал больше похож на решето. Но главное, что беспокоит жителей – стихийное бедствие полностью уничтожило урожай. Саженцы буквально сравнялись с землей. На то, что они снова оживут, жители не надеются. Поэтому начали садить по второму кругу.

Главы побитых градом поселений совместно с жителями решают вопрос по оказанию помощи пострадавшим от непогоды. Сразу же установили стекла пенсионерам, многодетным семьям, чьи окна были разбиты в тот день. Сейчас на обсуждении овощной вопрос.

Аномальные погодные явления в последнее время – не редкость. На столицу Кузбасса непогода обрушилась в тот же день в середине дня. По свидетельству очевидцев, буквально за час небо затянуло тучами, грянул гром и город оказался во власти крупного града, после которого прошел сильный дождь. Горожане сообщают, что размер градин был сравним с размерами крупной вишни или черешни. Помимо этого в июне регион не раз выдерживал натиск настоящих ураганов. Последствия – поломанные деревья, сорванный ветром с крыш шифер – быстро попадали в интернет. Пострадали и владельцы автомобилей.

Проблема в том, что жители пострадавших от града поселков Крапивинского района не застраховали свои дома. А значит – на страховое возмещение они претендовать не могут. Поэтому мы еще раз напоминаем: не стоит полагаться на случай, нужно позаботиться о своей безопасности и собственности заранее.