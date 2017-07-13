Более 8,5 тысяч семей получили услуги соцзащиты в рамках областной программы «Домашнее визитирование»

Специалисты службы соцзащиты городов и районов посещают семьи на дому. Проводят обучающие занятия, организуют развлекательные мероприятия. Такие встречи помогают детям с ограниченными возможностями получить необходимые бытовые навыки, научиться общению с ровесниками, развить творческие способности. «Домашнее визитирование» – это одна из программ масштабного проекта «Рука помощи».

Различные методики и новейшее оборудование – вот путь к успеху. К примеру, специалисты центра социальной помощи семье и детям в Белово используют специальное оборудование. Игра «Весёлый повар» с применением модуля «Кухня» помогает обучить детей правильному использованию кухонной посуды, знакомит с кулинарией. Не забывают и развивающие игры, а также любимое всеми детьми рисование, тут каждый найдет себе развлечение.

Проект «Рука помощи» – это и оказание социальной поддержки: продуктами питания, средствами гигиены, одеждой и обувью. В случае необходимости специалисты готовы провести психологические и юридические консультации людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – многодетным и малоимущим семьям, одиноким мамам.