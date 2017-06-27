В Кемеровской области пройдёт ультрамарафон в честь 399-летия Новокузнецка

Бегун на сверхдлинные дистанции Дмитрий Ерохин преодолеет расстояние в 230 километров между двумя крупными городами Кузбасса – Кемерово и Новокузнецком. Уроженец южной столицы Кузбасса специально из Москвы прилетел на малую родину сегодня утром.

В будущем году Новокузнецк отметит 400-летие. Такое событие требует основательной подготовки. Поэтому День города-2017 станет своеобразной генеральной репетицией юбилея южной столицы. Одним из главных подарков к 399-летию станет возвращение городу знаменитого культурного объекта. На привокзальной площади установят знаменитую цитату Владимира Маяковского из «Рассказа Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!». Также планируется организовать десятки интерактивных площадок и мероприятий.

Еще один подарок городу сделает Дмитрий Ерохин. Известный марафонец, уроженец Новокузнецка намерен пробежать 230 километров по Кузбассу. 29 июня он начнёт марафон от кемеровского главпочтамта. Маршрут пройдёт по шоссе из Кемерова в Новокузнецк. Каждый день ему придётся пробегать в среднем по 60 километров. Финиширует марафонец в День города, 1 июля. Сегодня Дмитрий прилетел из Москвы и уже готовится к своему новому забегу по родному краю. Тренируется и совершает пробные пробежки по главной площади Кузбасса, чтобы успеть во время поздравить Новокузнецк с 399-летием.

Дмитрий по профессии юрист, увлёкся бегом на длинные дистанции 11 лет назад. Первая дистанция – 42 км. С тех пор Дмитрий преодолел тысячи километров во время более 30 марафонов – забег через пустыню Сахара, благотворительный забег Москва–Сочи накануне Олимпиады, 1200 километров по берегам Байкала. В конце мая Дмитрий участвовал в забеге на Эверест и вошёл в топ-10 Эверест-марафона.

После кузбасского забега спортсмен полетит на Сахалин. Там он намерен пробежать по острову, преодолев 1 000 километров за 15 дней, и установить новый рекорд.