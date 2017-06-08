В Новокузнецке прошли учения матросов-спасателей

35 добровольцев, которые в течение всего купального сезона будут дежурить на пляжах, на протяжении двух дней обучались практическим навыкам оказания первой медицинской помощи и испытывали свои силы на воде.

Тренировки максимально приближенные к реальным условиям — обязательный этап в подготовке матросов.

Пока они не настоящие спасатели, только учатся. Первый этап – теорию – уже прошли. Сейчас 35 добровольцев из Новокузнецка, Новокузнецкого района, Междуреченска и Мысков осваивают практические навыки. Студент второго курса Павел Шамшурин увлекается туризмом. Не понаслышке знает, что вода может быть непредсказуемой и опасной.Однажды ему уже довелось спасти человека. Поэтому уверен: приобретенные здесь знания и опыт обязательно пригодятся в жизни.

Умение плавать – обязательное условие для новобранцев. Остальные навыки они получают уже в процессе обучения.

Чтобы стать настоящим матросом-спасателем, необходимо пройти обучение и сдать зачеты. Но, как показывает практика, проваливших экзамены нет. А это значит, совсем скоро ряды спасателей ждет существенное пополнение.

Согласно нормативам, на каждом пляже ежедневно должны дежурить не менее двух спасателей: один – на вышке, другой – у воды. В этом году в Новокузнецке откроется 13 пляжных зон. Так что в этом сезоне под контроль матросов попадут все пляжи города.