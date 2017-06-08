Областная столица готовится к дню рождения

На смену царству тюльпанов, которые были высажены к 9 мая, на главной кузбасской площади зацветают стойкие и неприхотливые колеусы, сальвии, цинерарии. Создается эффект так называемого «непрерывного цветения». Радовать кемеровчан и гостей города эти однолетки будут до поздней осени.

20 160 цветов украсят главную городскую клумбу. Перед тем, как высадить их в грунт, озеленители делают разметку. Геометрию нарушать нельзя, рисунок должен получится четким. Всего же в городе в этом году высадят более миллиона цветов-однолетников. К созданию красоты подключаются и жители города. Так в Кировском районе на пересечение улиц Инициативной и Рекордной создали клумбу в виде цветочного сердца. Это подарок Кемерову в преддверии Дня города.

Город не только украшают, но приводят в порядок здания. Пятая поликлиника засияла новыми цветами. Покрасили парапеты и центральный фасад. Всего более 500 квадратных метров. Краску бесплатно медикам поставила группа компаний «Все про все», а на сэкономленные средства в поликлиники смогут приобрести необходимые медицинские препараты. В ближайшее время и другие социальные объекты получат материалы для ремонта.

12 июня, в свой день рождения, город будет переливаться разными цветами, а воздух будет пропитан летними ароматами. Погода, конечно, испортилась, но озеленителям это только на руку. Все, что высажено – не сгорит под палящим солнцем, а на 100% приживется.