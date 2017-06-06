Специалисты учреждений соцсферы и образования юга Кузбасса обучаются русскому жестовому языку

Курсы пройдут сотрудники спецшкол для детей с ограничениями по слуху и специальных учреждений. Проект стартовал в 2015 году. За это время обучение прошли 108 специалистов. Главная задача – обеспечить глухим и слабослышащим людям более широкие возможности получения информации и услуг. В ноябре 2017 года курсы жестового языка пройдут в Кемерове.