Специалисты учреждений соцсферы и образования юга Кузбасса обучаются русскому жестовому языку

Курсы пройдут сотрудники спецшкол для детей с ограничениями по слуху и специальных учреждений. Проект стартовал в 2015 году. За это время обучение прошли 108 специалистов. Главная задача – обеспечить глухим и слабослышащим людям более широкие возможности получения информации и услуг. В ноябре 2017 года курсы жестового языка пройдут в Кемерове.
Специалисты учреждений соцсферы и образования юга Кузбасса обучаются русскому жестовому языкуДругие новости от 06.06.2017
Актуально
- 07.06.17
Включайся
Кузбасс – спортивный. Наш регион в числе лидеров по проценту населения, занимающегося спортом
Более 70 мест массового отдыха у воды и пляжей планируется открыть летом в Кузбассе
Кузбасс стал лидером по объему отгруженной продукции собственного производства за январь-апрель 2017 года
В Кемерове запустили сезонную программу по профориентации школьников без отрыва от отдыха
Шоплифтеры: воровство как развлечение. Модное в столице криминальное хобби дошло и до Кузбасса
В Новокузнецке сегодня открылась 24-я международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг»
- 05.06.17
Другие новости
Делегация Кузбасса приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме
- 05.06.17
Другие новости
7 преступлений, около 300 000 рублей ущерба. И все это... за четыре месяца