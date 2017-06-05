7 преступлений, около 300 000 рублей ущерба. И все это… за четыре месяца

Новокузнецкой транспортной прокуратурой утверждено обвинение в отношении десяти жителей Новокузнецкого района. Как стало известно, житель поселка Елань весной прошлого года создал организованную преступную группу. Злоумышленники прославились тем, что похищали детали верхнего строения пути, что вполне могло спровоцировать аварийную ситуацию.
7 преступлений, около 300 000 рублей ущерба. И все это… за четыре месяцаДругие новости от 05.06.2017
Актуально
Делегация Кузбасса приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме
«Кузбасский скарабей» в третий раз получил награду «Бренд Кузбасса» в номинации Производство целлюлозно-бумажной продукции
Владимир Машков и Ангелина Вовк посетили Новокузнецк в рамках фестиваля «Кукла в детских руках»
139 малышей получили медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой»
Кузбасские дайверы отметили Международный день очистки водоемов
- 05.06.17
СТС-медицина
- 05.06.17
Включайся
Призер Олимпиады по плаванию Сергей Фесиков / Скрапбукинг – основы техники / Фестиваль «Детализация»
- 03.06.17
Другие новости
В Международный день защиты детей в Кузбассе появились на свет 139 малышей – 61 девочка и 78 мальчиков
- 03.06.17
Другие новости
Кузбасс направит на подготовку к зиме 9 млрд рублей – на 2 млрд больше, чем в 2016 году