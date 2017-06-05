7 преступлений, около 300 000 рублей ущерба. И все это… за четыре месяца

Новокузнецкой транспортной прокуратурой утверждено обвинение в отношении десяти жителей Новокузнецкого района. Как стало известно, житель поселка Елань весной прошлого года создал организованную преступную группу. Злоумышленники прославились тем, что похищали детали верхнего строения пути, что вполне могло спровоцировать аварийную ситуацию.