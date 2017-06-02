В Мариинском районе ограничили посещение лесов из-за авиаобработки против сибирского шелкопряда

Для проведения работ оборудована временная взлетно-посадочная полоса, задействованы два воздушных судна. Авиаобработка леса специальным препаратом позволит подавить численность сибирского шелкопряда. В начале мая в лесах Мариинского района прошел контрольный учет численности насекомого. Лесопатологи выяснили, что популяция благополучно перезимовала: гибель гусениц оказалась незначительной. Анализ данных контрольного обследования подтвердил необходимость обработки на запланированной площади. Ограничение посещение леса будет действовать до 15 июня.
В Мариинском районе ограничили посещение лесов из-за авиаобработки против сибирского шелкопрядаДругие новости от 02.06.2017
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