В Мариинском районе ограничили посещение лесов из-за авиаобработки против сибирского шелкопряда

Для проведения работ оборудована временная взлетно-посадочная полоса, задействованы два воздушных судна. Авиаобработка леса специальным препаратом позволит подавить численность сибирского шелкопряда. В начале мая в лесах Мариинского района прошел контрольный учет численности насекомого. Лесопатологи выяснили, что популяция благополучно перезимовала: гибель гусениц оказалась незначительной. Анализ данных контрольного обследования подтвердил необходимость обработки на запланированной площади. Ограничение посещение леса будет действовать до 15 июня.