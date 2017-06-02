В День защиты детей открыла десятый сезон Кемеровская детская железная дорога

Все, как на настоящем вокзале: объявления по громкой связи, провожающие на перроне, билеты в вагоны и даже проводники, для полной романтики не хватает переодеться и заварить лапшу быстрого приготовления. Юные пассажиры, зайдя в вагон, сразу начинают знакомиться, делится впечатлениями – для многих это первая поездка в поезде.

126 тысяч пассажиров за десять лет. Это примерно пятая часть всего населения Кемерова. Детская железная дорога давно стала популярным местом отдыха жителей и гостей города. В разгар сезона здесь даже пускают дополнительные рейсы. Чтобы на настоящем поезде смогли прокатиться все желающие.

На ДЖД обучаются более тысячи школьников со всех городов Кузбасса. В течение учебного года – теоретический курс. Летом – производственная практика. Помощник машиниста, проводник и дежурный по станции. Каждый пробует себя в разных профессиях. После юные железнодорожники получают свидетельства, а при желании и хорошей учебе – становятся обладателями сертификатов на обучение в железнодорожных техникумах и вузах.

В Международный день защиты детей, в День России и в последнее воскресенье каждого летнего месяца все дети до 18 лет могут проехать на поезде детства бесплатно. В остальные дни цены на билеты сохранились на уровне прошлого года: для детей до 10 лет – 50 руб., для взрослых – 100 руб, для детей до 3 лет – проезд бесплатный.