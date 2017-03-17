Готовимся к паводку в пунктах взаимопомощи

Губернаторская система взаимопомощи работает в ежедневном режиме. Всего по области открыты 63 пункта приема вещей. Особенно актуальна сейчас демисезонная одежда.

На случай паводка. Зима этого года стала самой снежной за последние 40 лет. Большой воде быть. И ко встрече с ней Кузбасс готовится заранее. В пунктах взаимопомощи продолжают собирать вещи. Особенно востребованы сегодня демисезонные куртки, обувь для детей и взрослых.

Только за прошлый год больше 25 тысяч семей воспользовались поддержкой в пунктах взаимопомощи Кузбасса. Фонды продолжают пополнять сами кузбассовцы.

Пункты взаимопомощи, созданные по инициативе губернатора, активно развиваются. Если год назад в Кузбассе их было 40, то сейчас – больше 60-ти. И в каждом готовы принять помощь.