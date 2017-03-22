В Кузбассе стартует экзаменационная пора

Уже в этот четверг, 23 марта, первые бланки для досрочного ЕГЭ лягут на парты. Требования к сдаче значительно серьёзнее, чем ещё 10 лет назад. Как советуют психологи, шпаргалки писать, конечно, можно, но вот воспользоваться ими точно не получится, здесь важен лишь эффект механической памяти руки.

Пока эти парты в кемеровской школе номер 35 пустые. Она и ещё два образовательных учреждения выбраны в качестве площадки для досрочной сдачи единого государственно экзамена. Техническое оснащение соответствует всем нормам проведения итоговой аттестации. Сделано все, чтобы исключить возможность списать, подсмотреть или посоветоваться. Единственное, на что может рассчитывать экзаменуемый — это собственные знания и умения.

То есть, сами бланки с задачами для сдачи ЕГЭ печатаются непосредственно в пункте сдачи на экзамене, чтобы исключить потенциальную возможность ознакомления с ними накануне. Более того, видеоинформация из каждой аудитории транслируется в штаб, где наблюдатели со стороны оценивают действия как сдающих, так и принимающих экзамен.

Важно, что за нарушения правил сдачи ЕГЭ экзаменуемого попросят покинуть аудиторию сроком на один год. И только со следующим потоком он сможет вновь продемонстрировать свои знания. Поэтому перед сдачей нужно внимательно ознакомиться с перечнем требований и не нарушать их, а так же помнить, если учитель отвернулся к доске – это вовсе не означает, что вас никто не контролирует.