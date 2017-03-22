Информационный дайджест за 21 марта 2017

1. 7,5 млн деревьев в планах высадить в Кузбассе в Год экологии. Об это накануне Международного Дня леса рассказал журналистам начальник департамента лесного комплекса Геннадий Липатов. В прошлом году зеленых насаждений стало на 7 млн больше. В посадках участвовали не только лесничие, но и жители, а также угольщики при рекультивации. В сохранности лесов важной является борьба с черными лесорубами. В 2016-м возбуждено 128 уголовных дел. В том числе 37 пойманных с поличным привлечены к уголовной ответственности. Актуальной остается работа в пожароопасный период, который по предварительным данным будет объявлен с 15 апреля. Нарушителей режима, ждет штраф. В спасении леса поможет и специальная обработка против гусениц сибирского шелкопряда.

2. Рекордный за 5 лет объем собственных доходов поступил в бюджет Кузбасса в 2016-м. До этого момента рекордный уровень платежей был зафиксирован в нашем регионе в 2011-м. В 2012-2013 годах в крайне неблагоприятных экономических условиях собственная доходная база бюджета снизилась на более чем 13%. С 2014 года стал наблюдаться ее медленный восстановительный рост, что произошло в основном за счет увеличения прибыли предприятий-экспортеров. По итогам 2016 года основной объем налоговых платежей в бюджет Кузбасса традиционно обеспечивают угольные предприятия – на их долю приходится более 20%, или 23 млрд 60 млн рублей.

3. В Осинниках по требованию госжилинспекции в подъезде многоквартирного дома установили откидной пандус. С заявлением к инспекторам ГЖИ обратился житель – инвалид-колясочник. Мужчина проживает на втором этаже и не имеет возможности самостоятельно выйти на улицу. Как показала выездная проверка, в подъезде на лестничном марше были установлены два металлических швеллера для движения коляски, но в колею попадали только задние колеса, что создавало неудобства при самостоятельных передвижениях человеку с ограниченными возможностями. Конструкция мешала и другим жителям многоэтажки, сужая лестничный пролёт. По результатам проверки швеллерный пандус управляющая компания заменила на сплошной откидной. Предписание исполнено за 4 дня, заявитель результатом работы остался доволен.

4. В Кемерове прошло торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. Этап проходил с 11 января по 22 февраля. В нем приняли участие почти полторы тысячи школьников 7-11 классов из всех муниципальных образований области. По итогам заседания жюри олимпиады были определены 46 победителей и 291 призер. Все участники были отмечены грамотами, а лучшие ученики – денежной премией.