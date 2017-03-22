Лжепродавца бензина задержали с поличным

Напомним? несколько недель назад в нашем эфире прошел сюжет об обманутых кемеровчанах. Схема действий была одна: автомобилистам некий гражданин предлагал купить бензин по выгодной цене, брал деньги и затем исчезал. Накануне он действовал по привычному сценарию. Однако в этот момент рядом оказался один из его обманутых ранее клиентов, который вместе с коллегой и поймал лжепродавца. Сейчас делом занимается полиция. Мы продолжим следить за развитием событий.