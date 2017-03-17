Операции мэтров российской урологии в режиме онлайн

Операции в режиме реального времени. В одной из кемеровских больниц состоялись уникальные мастер-классы известных на весь мир урологов. Несколько пациентов со сложными диагнозами теперь смогут начать полноценную жизнь.

На операционном столе 6-месячный пациент с врожденным пороком почки. Если вовремя не провести хирургическое вмешательство, орган может просто отказать. Всего три прокола, никаких разрезов. Операцию проводит детский уролог-андролог с большим опытом Илья Каганцов. Он прилетел в Кемерово из Республики Коми, чтобы прямо во время операций провести мастер-классы для коллег.

Врачи из Красноярска, Томска, Омска, Барнаула в процессе хирургического вмешательства задают уточняющие вопросы. Не отвлекаясь от операции, светила все разъясняет и делится своими профессиональными наработками. За 2 дня мастер-классов планировалось провести 8 операций в режиме онлайн, но так как пациентов выбрали с самыми сложными диагнозами, успеют прооперировать только половину. Порой вместо 2 запланированных часов врачу приходится провести с пациентом 4. Но тут главное не количество, а качество.

Такие мастер-классы в кемеровской детской больнице проводятся уже четвертый год подряд. Операции мэтров транслировались и на сайте, чтобы новые методы работы были доступны практически каждому доктору.

Пациенты, которые не успели попасть в золотые руки именитых докторов, будут прооперированы в ближайшее время с применением новых знаний и технологий, которые кузбасские врачи получили на мастер-классах.