В Кемерове прошли учения МЧС на тонком льду

Опасная весенняя река. Из 42 ледовых переправ Кузбасса на сегодняшний день уже закрыли 12. В ближайшее время с помощью взрывчатки ликвидируют и остальные. Параллельно с этим спасатели оттачивают своё мастерство по оказанию помощи тем, кто пренебрегает правилам техники безопасности и выходит на тонкий лёд. В этих ситуациях счёт идёт на секунды. Сегодня на Томи состоялись учения по самому популярному сценарию: рыбак…, тонкий лёд, ледяная вода.

Ни один из тех, кто кричит: «Помогите!» в ледяной воде не предполагал, что день пойдёт таким образом. Допущены типичные ошибки. Отсутствие спасательного жилета, не привязал себя к страховочной верёвке, пошёл один… Результатом таких упущений служат трагические цифры статистики. Весеннее солнце ежедневно сокращает толщину льда, и уже сейчас на него выходить крайне опасно.

В холодной воде подготовленный спортсмен может продержаться около 15 минут, для обычного человека эта цифра значительно меньше. Понимая это, тренировки спасатели проводят регулярно, за один световой день осуществляется несколько десятков успешных учебных спасений по всевозможным сценариям.

Если произошла беда, вы оказались в ледяной воде и помощи ждать не от куда самое главное – не паникуйте. Далее – чёткий алгоритм, как спасти себя самому.

И еще. Спасатели напоминают – если вы увидели, что кто-то ушёл по воду, первое – необходимо вызвать спасателей, телефон 112 с мобильного, и затем попытаться помочь утопающему самостоятельно.