Стартовал ямочный ремонт дорог в Кемерово и Новокузнецке

В Кемерове и Новокузнецке ямочный ремонт литым асфальтобетоном стартовал в марте, поскольку позволяет вести работы при минусовых температурах и укладывать смесь высокой температуры (от плюс 200 до 220 градусов) на влажное покрытие.

Кемерово. Сибиряков-Гвардейцев. Полночь. Ежесуточно дорожники выходят на работу именно в это время. Транспортный поток минимальный, поэтому работы ведутся без задержек и переносов. Ямочный ремонт – для профилактики. Необходимо закрыть появившиеся выбоины, чтобы не допустить дальнейшего разрушения дороги. Это особенно актуально для областного центра. Ведь объездной трассы здесь пока нет, весь транспорт проходит через город.

Ямочный ремонт производят по уже отработанной технологии. Асфальтобетонную смесь готовят здесь, на заводе. Литой асфальтобетон содержит в себе повышенное количество битума. А это значит, что смесь можно выкладывать на влажное покрытие без предварительной сушки. Во время ремонта не страшен и минус на улице.

Кемерово вошел в список участников всероссийского проекта «Безопасные и качественные дороги». Проект рассчитан на период до 2025 года. В областном центре уже определены участки, где пройдет ремонт дорог в 2017-ом. Улицы Нахимова, Гагарина и Тухачевского, бульвар Строителей, Ленинградский и Октябрьский проспекты – только часть от указанного в плане. Общая протяженность отремонтированных трасс составит 60 километров. Чтобы передвигаться по областному центру было комфортнее, а, главное, безопаснее.