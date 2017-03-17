В Кемеровской области стартовала акция «Белая ромашка»

До начала апреля в Кузбассе продлиться акция по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка». Пройти флюорографическое обследование в поликлиниках по месту жительства и в специальных передвижных флюорографических установках без направлений, страховых полисов и бесплатно уже может любой желающий.

Всемирная организация здравоохранения признала туберкулез глобальной проблемой еще в 1993-м году, приняв решение проводить месячники борьбы с этой болезнью ежегодно. В Кемеровской области заболеваемость туберкулезом в полтора раза выше, чем в среднем по России. По последним данным, из 100 тысяч населения заражены 90 человек. Поэтому Всероссийская акция «Белая ромашка», которая по традиции проходит в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, в Кузбассе особенно актуальна.

В рамках акции специалисты проводят для населения обучающие лекции, «Дни открытых дверей» в поликлиниках, организуют работу передвижных флюорографических пунктов, где любой желающий может без направления врача и страхового полиса сделать снимок легких и получить медицинскую консультацию.

Специальная передвижная установка будет работать в Кемерове по графику:

17 марта с 9:00 до 14:00 у рынка «Привоз», ул. Двужильного, 7

24 марта с 9:00 до 14:00 у «Социального рынка», ул. Сибиряков-Гвардейцев, 277

31 марта на рынке «Дружба», ул. Тухачевского, 58 а

7 апреля у Губернского центра фермерской торговли, ул. Инициативная, 76

Также без направления флюорографию можно пройти в поликлиниках по месту жительства с 14 по 24 марта.