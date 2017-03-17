Подросток из Берёзовского борется за своё будущее

Шестнадцатилетний подросток из Березовского с редкой формой рака головного мозга борется за свое будущее. Чтобы правильно назначить лечение, ему необходимо обследование за границей.

Головные боли, тошнота и сильная утомляемость – симптомы, которые редко услышишь от подростка, однако, жаловаться на здоровье Алексей Аверьянов начал еще в 2013 году. И все это время врачи, глядя на его анализы, лишь пожимали плечами, сетовали на переходный возраст и советовали взволнованной маме не переживать из-за пустяков. Так к подростку относились до его первого эпилептического припадка в октябре 2016 года.

Игрой на гитаре Алексей увлекся недавно – это еще одна цель, которую целеустремленный молодой человек поставил перед собой. Он с детства стоит на горных лыжах, занимается спортом и мечтает стать военным. И даже страшное слово Рак, которое 16-летний подросток из Березовского услышал лишь в ноябре прошлого года, не стало для него поводом отказываться от планов. Опухоль правой височной доли – это даже не точный диагноз, а лишь указание места проблемы.

Алексей необычайно вынослив. Он уже прошел обследования в Новосибирске и Москве, специалисты взяли пробу опухоли, но точно сказать, какой вид рака подтачивает здоровье подростка, так и не смогли. Для уточнения диагноза необходим качественно иной подход.

Чем быстрее врачи узнают, какой именно рак подтачивает здоровье подростка, тем быстрее можно будет подобрать и начать лечение. Возможно, за дальнейшую помощь Алексею возьмется фонд Константина Хабенского, но это произойдет не раньше, чем будет поставлен точный диагноз.