Аномальный снежный циклон «Элеонор» обрушился на Кузбасс

Снежный шторм и мороз. Аномальный снежный циклон «Элеонор» в первых числах января натворил немало бед в Европе и обрушился на Кузбасс. Вместе с обильными осадками уже завтра 12 января по области синоптики прогнозируют штормовой ветер и понижение температуры воздуха до минус двадцати пяти. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ожидается ухудшение видимости на дорогах, гололёд.

Андрей Третьяков

ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БДД ГИБДД Г. КЕМЕРОВО

«Мы призываем всех водителей быть предельно внимательными, осторожными, особенно в местах скопления, массового скопления детей — это школы, детские сады, и также быть предельно внимательными и осторожными, подъезжая к пешеходным переходам, снижать скорость, как этого требуют правила и, удостоверившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов — проезжать дальше.»

Обращают внимание пассажиров на изменение погодных условий и перевозчики. В случае критического ухудшения погоды часть междугородних рейсов может быть отменена.

Дения Некрасова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК ГУ «КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС»

«В случае принятия решения о закрытии движения автотранспорта по региональным и федеральным трассам, естественно, автобусы у нас не будут отправляться в пункты назначения. У пассажиров, чтобы переждать непогоду, имеется возможность воспользоваться услугами наших автовокзалов.»

На всех вокзалах есть возможность приобрести горячее питание и напитки, переждать непогоду в тёплых оборудованных залах ожидания. Об отмене рейсов можно узнать, позвонив в справочную службу «Кузбасспассажиравтотранса». Его номер — +7(3842) 78-00-08