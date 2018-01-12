Очередную находку обнаружили кузбасские горняки на одном из угольных разрезов. В Кемеровский областной краеведческий музей передали останки пещерного льва, жившего на территории Кузбасса более 30 тысяч лет назад.

Караканское месторождение известно не только богатыми залежами чёрного золота но и уникальными археологическими находками в 2015 м здесь обнаружен каменный диск и окаменевшие стволы древних деревьев — кордаиты, возраст которых более 260 миллионов лет. На этот раз в руки палеонтологов вновь попала редчайшая находка.

Алексей БАРАНОВ

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

«В музее это первый экспонат, связанный с хищными животными ледникового периода. Все находки останков хищных животных они вообще редки.

Это фрагмент нижней челюсти пещерного льва. Это ледниковое животное. Гигантский хищник. Обитавший на нашей территории ориентировочно 50-30 тысяч лет назад.»

Михаил Захаров

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Считается, что пещерный лев самая крупная кошка всех времен. Впервые он был описан немецким врачом Георгом Гольдфусом, который нашёл череп в горах Германии. Животное более двух метров в длину и метр 50 в высоту.»

Палеонтологи надеются обнаружить и новые реликты. Они помогут более детально изучить жизнь и повадки пещерных львов. До этого ни в одной музейной коллекции Сибири не было подобных экспонатов. Останки древнего существа горнорабочие обнаружили при проведении работ в забое. Находки артефактов не редкость. Однако не всегда они достаются учёным.

Дмитрий СЛОБОДИН

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕДИЦИЙ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

«У человека есть такая особенность. То, что нашёл – моё. Жалко отдавать. Полежит, полежит он про неё забывает.

В земле очень много таких объектов интересных, которые можно принести в музей. Красиво показать, представить.

На самом деле для музея это ценно. Для частных коллекционеров не представляет большой ценности.»

При этом собрать, к примеру, полный скелет мамонта вполне реально. Правда, для этого потребуется помощь многих угольных предприятий региона в музеях которых ученые надеются найти необходимые окаменелости. Полномасштабную эксплозию областной краеведческий музей планирует развернуть уже в этом году.