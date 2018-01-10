Борьба со снегом в областной столице

Кемеровские автомобилисты сегодня утром встали в пробках. Причины — снегопады. Их принес в Кузбасс циклон. На борьбу с осадками по области вышли около 2 тысяч дорожников и более тысячи единиц снегоуборочной техники. На помощь пришли и кемеровские общественники, волонтёры. Убирали снег во всех районах областного центра. Сотрудники территориальных управлений Ленинского и Заводского районов очистили от снега и наледи пешеходные зоны на проспекте Химиков, привели в порядок тротуар на улице Карболитовской. А уже в пятницу весь Кузбасс выйдет на большой областной субботник. Кстати, по прогнозам синоптиков снегопад продолжится до конца недели. К осадкам добавится ветер. Уже завтра ожидается усиление до 20 м/с с порывами до 23-х. Будьте внимательны, на дорогах гололедица.

Евгений Нигматулин

СПЕЦИАЛИСТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.КЕМЕРОВО

«Регулярно по санитарным средам и пятницам жители Заводского района вместе с предприятиями и организациями выходят на такие санитарные пятницы. приводят в порядок свои прилегающие территории, тротуары, остановочные павильоны. Все это делается для того, чтобы жители нашего города могли беспрепятственно перемещаться по его территории. Ну и чтобы было как можно меньше травм.»