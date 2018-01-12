В Кузбассе проходят массовые проверки чердаков и подвалов многоквартирных домов. По поручению губернатора этот вопрос взят в регионе на особый контроль.

Исписанные стены. Мусор, оставленный на лестничной клетке. Компании людей не проживающих в подъезде. В таких условиях Татьяна Голубчикова проживает с мужем и сыном уже больше 20 лет.

Татьяна Голубчикова

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛИЦЕ ИНИЦИАТИВНАЯ, 5

«Ремонт у нас был в прошлом год. Были окрашены две лестницы и первый этаж полностью. Вот на что теперь это похоже. Я вот проживаю здесь в 24 квартире. Возле нас приходиться постоянно ругаться выходить, чтобы отходили от двери. Потому что дверь невозможно даже открыть. Подопрут так, что выйти невозможно.»

Мусор и компании посторонних — лишь часть проблем. Их дополняют выбитые окна и затопленный подвал. В жилищную инспекцию на эти проблемы и пожаловались жильцы. Сегодня инспекторы проверили многоэтажку. За состоянием дома по законодательству должна следить управляющая компания. Инициативной 5 занимается УК «Жилищный трест Кировского района». И жалобы подтвердились.

Ирина Гайденко

НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Подвальная часть определенно затоплена, нет санобработки – все это является нарушением. Так же присутствует небольшой мусор в подвальном помещении, который тоже должен быть убран со стороны управляющей компании. На доме присутствует наледь на кровле, оконные блоки выбиты, что тоже является недопустимым.»

Висящие сосульки управляющая компания объясняет погодными условиями. Скрутки проводов — кабельное и интернет, а не проводка. Поэтому для жителей не представляет опасности. А в отсутствии окон и вовсе обвиняют нерадивых жителей, с которыми ведут постоянную борьбу.

Юлия Василькова

ДИРЕКТОР УК

«По вопросу выбитых окон. Мы уже просто их не стеклим. Мы стеклим их, забиваем либо ДСП, либо поликарбонатом, меняем на ежедневной основе. И рамы и пытаемся перекрыть. Люди курят на этажах, выбивают. Там можем даже посмотреть с вами пройти — тут же подожгли. И дети, и взрослые. Ну боремся.»

Вместе с тем по нормам жилищного законодательства ответственность за состояние дома лежит все-таки на управляющей компании. И за выявленные нарушения ей будет выдано предписание. Всего за 2017 год проверено 19 тысяч подвальных и чердачных помещений. Выписано — 173 предписания. Заведено 8 административных дел. Кстати, с начала этого года был изменен процесс отказа жителей от услуг управляющей компании. Сделать это стало проще. Раньше решение мог принять только суд, сейчас это в компетенции жилищной инспекции. Если собственники недовольны своей компанией, они могут ее сменить в любое время, при условии, что она нарушает договор управления. для этого на общем собрании большинством голосов выбрать новую компанию. Небольшая ремарка. Мусор в домах оставляют все-таки не управляющие компании. А значит условия, в которых живут владельцы квартир в немалой степени зависят и от самих хозяев. Ведь не зря говорят чисто не там где убирают а там где не сорят.