В пенсионной системе России в 2018 году произошли изменения

Год по-новому. В 2018 в пенсионной системе России — изменения. Повышение и введение новых видов пенсий, другие правила их назначения, новшества по использованию материнского капитала.

Без социальных выплат. Так было раньше для детей, не имеющих обоих родителей. С января этого года так называемые, дети — подкидыши теперь тоже будут получать социальную пенсию в размере чуть больше 13 тысяч рублей. Это дети до 18 лет, либо обучающиеся на очной форме до 23 лет, у которых в свидетельстве о рождении на против графы родителей стоит прочерк.

Лариса Карчина

СОТРУДНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КО

«Им будет назначена пенсия в январе этого года по-новому федеральному закону. То есть те дети, которые самостоятельные, либо их законные представители приглашены в наше управление для написания заявления соответствующего, либо им разъяснен порядок обращения через личный кабинет пенсионного фонда на сайте, либо портал госуслуг.»

С этого года снова разрешено направлять материнский капитал на дошкольное образование. Если раньше можно было использовать только с с момента, когда ребенку исполнилось 3 года, то теперь реализовать его на оплату детского сада можно и в 1,5. Еще одно новшество — семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 го появился второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В Кемеровской области это 9 857 рублей.

Елена Шродер

СОТРУДНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КО

«Берется доход семьи. Здесь учитывается как заработная плата, так и стипендия, пособия по безработице, денежное довольствие военнослужащих и рассчитывается исходя из одного члена семьи, не более полуторакратного размера прожиточного минимума.»

Изменился и порядок назначения пенсий. По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2017 было достаточно 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 балла.Так же страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7%, уже с 1 января, а не с 1 февраля, как было раньше. Индексация пенсий и выплат таких как — ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные и пенсии после увольнения произойдёт так же в феврале, апреле и в августе.