Стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты России

Сбор подписей в поддержку кандидатов на должность президента страны стартовал в России. Проводится он и в Кузбассе. Эта процедура необходима самовыдвиженцам и претендентам, не являющимся членами парламентских партий. В Центризбирком самовыдвиженцам необходимо предоставить не меньше 300 тысяч подписей от жителей разных регионов страны, представителям непарламентских партий – 100 тысяч.

ЦИК определил, что в Кузбассе представителям непарламентских партий необходимо согласие двух с половиной тысяч человек. Тем, кто заявил о самовыдвижении, нужно собрать в 3 раза больше подписей… Сегодня в Кемеровской области открылось 12 пунктов, где собирают подписи в поддержку Владимира Путина. За стойкой пункта- волонтёры.

Михаил Гурин, волонтер:

— Я верю в то, что каждый гражданин должен участвовать в жизни своей страны.

Все волонтерские пункты расположены в торговых центрах … Собирают подписи в поддержку кандидатов и представители непарламентских партий. Перед тем как отправить списки в ЦИК, каждую подпись проверят в региональных штабах.

Галина Веревкина, начальник штаба партии «Яблоко»:

— Потому, что приносят подписи, где-то заполненные одной рукой, прямо видно. Плюс ко всему, сборщики часто ошибаются сами.

Сибирские морозы и новогодние праздники внесли свои коррективы. В новокузнецком филиале штаба Ксении Собчак надеются, что до конца января они смогут собрать необходимое количество подписей.

Татьяна Студеникина, руководитель Новокузнецкого филиала штаба Ксении Собчак:

— Ситуация непростая. Задача достаточно сложная, потому что мы должны предоставить максимально честные и максимально чистые подписи. Сбор подписей немножко усложнился тем, что, во-первых, это праздники и морозная погода. Мы задействовали поквартирные обходы, студенческую среду. Ну и также добровольцев, которые звонили, приглашали и собирали подписи.

Для того, чтобы заручиться поддержкой россиян, у кандидатов есть три недели. В конце января ЦИК начнёт проверку предоставленных подписей, по итогам которой и определится окончательный список претендентов.

Юрий Емельянов, председатель ЦИК Кемеровской области:

— 31 января все документы должны быть предоставлены в ЦИК РФ. Затем у комиссии есть 10 дней на проверку подписей. И когда 10 дней проходит, избирательная комиссия смотрит и говорит, что всё нормально, тогда, где-то с 10 февраля идёт регистрация.

Поддержать кандидата может каждый россиянин. Для этого нужно обратиться либо в штаб партии, либо в один из волонтёрских пунктов. Принимают подписи до 30 января.