Лучшие инновационные проекты, правда, уже среди учреждений среднего профессионального образования сегодня выбирала и специальная экспертная комиссия финала областного конкурса «Развитие – XXI век». Престижный образовательный форум прошел в Кемерове. В какой проект лучше вкладывать деньги? Новую пекарню или ветеринарный центр?

28 инновационных проектов и всего 7 лучших работ, которые прошли в финал. «Развитие – XXI век». Конкурс с таким названием проходит в Кузбассе уже 10 лет. Главные призы – областные гранты в 300, 200 и 100 тысяч рублей.

Повышению качества подготовки помогает также внедрение новейших технологий и максимальное приближение условий занятий к производству, что также является целью конкурса. Руководитель одного из учебных заведений области Дадаш Дадашов в прошлом году выступал с проектом модернизации учебно-производственной мастерской сантехники и отопления. Проект выиграл грант в размере 100 тысяч рублей.

В финал конкурса этого года прошли темы от создания лабораторий химического анализа и ветеринарной клиники до организации обучения людей с ограниченными возможностями вождению транспортных средств. Любовь Лямзина – финалистка из Белово. Предлагает создать мини-пекарню при их техникуме. Для этого необходима закупка нового оборудования. И если раньше ее студенты в год выпекали порядка 7 тысяч килограммов хлебобулочных изделий, то с новым оборудованием, они смогут увеличить оборот почти в 2 раза. И время изготовления сократиться и больше возможностей практиковаться появится.

В итоге – первое место и грант в размере 300 тысяч рублей получил инновационный проект по организации ветеринарной клиники. Его авторы не только хотят создать при техникуме клинику, но и открыть новую специальность – ветеринар. Предполагается что первый набор состоится уже 1 сентября этого года.