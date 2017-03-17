Кузбасс получит деньги на ремонт дорог

В 2017 году на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог Кузбасса запланировано выделить более 7,5 миллиардов рублей, в том числе 2,5 миллиарда направят на приоритетный проект правительства «Безопасные и качественные дороги». Он будет реализован до 2025 года в населенных пунктах с численностью жителей от 500 до 700 тыс. человек.

По соглашению с Росавтодором деньги на проект будут выделены на условиях софинансирования из федерального и областного консолидированного бюджета (50х50). Ремонт объектов будет произведен с учетом мнения жителей.

В частности, в Кемерове и его пригородах отремонтируют за сезон участки дорог общей протяженностью 66,5 км, восстановят почти 130 кв. м обочин, смонтируют дополнительные светофоры, дорожные знаки, средства фото-видеофиксации, а также нанесут дорожную разметку из долговечных материалов в местах концентрации автоаварий. В Новокузнецке в плане ремонт 35 объектов дорожной сети.