В Беловском районе прошли учения по эвакуации жителей во время паводка

Сотрудники МЧС готовятся к большой воде в Беловском районе. Паводок здесь ждут заранее. Особенно, в этом году. Зима оказалось настолько снежной, что угроза подтопления выросла в разы. Сейчас возле села Беково строят километровую дамбу. А всем жителям еще раз напоминают, как вести себя во время паводка. Чтобы каждый знал свои действия, организовали специальные учения. По легенде, необходимо было спасти жительницу одного из домов. За считанные минуты задача была выполнена.