Кемеровские спасатели получили новое оборудование

Всего минута – именно столько нужно спасателям, чтобы отреагировать на вызов и выехать на место происшествия. За сутки на пульт диспетчера поступает в среднем около 20 заявок – дорожно транспортные происшествия, помощь в чрезвычайных ситуациях пожилым людям, детям и многое другое. Накануне местные жители вызвали специалистов службы спасения на помощь 9-летнему мальчику. С друзьями он решил забраться на крышу гаража, а вот самостоятельно спуститься уже не смог. Побоялся. Так и сидел на крыше до приезда спасателей.

Кемеровская служба спасения насчитывает 66 человек. Круглосуточное дежурство в 4 смены. Потому что чрезвычайная ситуация может случится в любой момент. За плечами каждого своя история и, как правило, огромный опыт работы. Владимир Екимов пришел в профессию не сразу. Сначала был шахтером, потом горным спасателем. В службе спасения, помимо прямых обязанностей, занимается водолазной подготовкой своей бригады. Подобный тренировочный курс должен пройти абсолютно каждый.

Кроме водолазной, для спасателей регулярно проводят сборы по медицинской и альпинистской подготовке. В свободное от вызовов время каждый член бригады проходят теоретическое обучение и физическую подготовку. На базе службы спасения для этого есть спортивно-реабилитационный корпус.

На место происшествия спасатели теперь выезжают на специальных автомобилях, в которых есть все необходимое для проведения работ – дополнительное освещение, носилки, бензорез для вскрытия дверей, трехколенная лестница, которая позволяет подняться на высоту 3-го этажа. Эта спецтехника поступила в распоряжение спасателей к профессиональному празднику.

За почти 20 лет существования службы спасатели стали незаменимыми специалистами в оказания различных видов помощи – при обрушении зданий, чрезвычайных ситуациях на воде, ликвидации последствий пожаров, ДТП и других аварий. Их помощь ежедневно требуется уже не только горожанам, но и сотрудникам многих служб – социальной защиты, скорой помощи, полиции. За все это время люди в спецформе выполнили уже более ста тысяч заявок, спасли свыше 1800 человек и почти 1000 животных. Но дело, конечно не в цифрах. Главное в том, что каждый из нас может быть уверен – помощь придет в любое время.