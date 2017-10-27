Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Как новые технологии помогают экономить время и можно ли оформить ипотечный кредит, не выходя из дома? Какие особенности и плюсы несет в себе акция «Легкая ипотека»? Об ипотеке и о новом проекте «Сбербанк» и «Промстрой» поговорим в нашей программе. Эфир программы «Актуальное интервью» от 27.10.2017

Актуальное интервью от 27.10.2017

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