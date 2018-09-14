Как написать дипломную или курсовую работу самому

С чего начать написание диплома

Часто студенты не хотят писать курсовую или дипломную работу, потому что не знают, с чего начать, где искать материалы, при этом преподаватель не хочет тратить много времени на объяснения, а в методичке есть далеко не все.

В такой ситуации вы можете воспользоваться помощью Sovetstudentu.ru, где подробно рассмотрены все этапы и аспекты написания таких работ.

Работа над дипломом начинается еще на этапе преддипломной практики, идя на которую вы должны точно знать будущую тему и то, какие материалы, данные или статистику вы должны «добыть» на практике.

Далее у вас должен быть составлен план дипломной работы, одобренный вашим руководителем диплома. Он представляет собой перечень, который должен включать в себя содержание, реферат, введение, главы 1-3 или более, охрану труда, выводы, список использованной литературы.

В первой главе по стандарту дается теоретический обзор литературы или исследований по теме диплома. Самый простой вариант «подсмотреть» эту главу в рефератах к диссертационным исследованиям, там всегда самая актуальная информация и анализ литературы.

Во второй главе анализируется ситуация в отрасли, стране или на предприятии согласно теме диплома. Например, если диплом на тему «Разработка маркетинговой стратегии оператора мобильной связи Теле2», то в этой главе нужно проанализировать предприятие и его комплекс маркетинга с точки зрения отсутствия или наличия маркетинговой стратегии.

В третьей главе описываются новшества и разработки согласно теме. Так, если продолжить аналогию с дипломом о Теле2, в этой главе как раз и будет разработана маркетинговая стратегия Теле2 или предложены пути ее усовершенствования.

В выводах должны быть тезисно указаны основные результаты по каждой главе и раскрыто их соответствие целям и задачам дипломной работы, которые прописаны в реферате.

Поиск информации лучше проводить на предприятии, так как без статистики или результатов исследования написать вторую и третью главу сложно. Также можно воспользоваться он-лайн библиотеками и сервисами по типу twirpx.com, где можно скачать любую литературу или работу на схожую тему и выполнить творческую ее переработку, написав диплом.

Написанную работу лучше проверить на антиплагиат, воспользовавшись программой Адвего или любым популярным он-лайн ресурсом. Так вы будете точно уверены, что у вас действительно уникальная авторская дипломная работа, а не копи паст из интернета.