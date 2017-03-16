Отметить 8 марта команда нашего телеканала решила в воздухе

Ведущие, режиссеры, продюсеры и редакторы отправились в батутный центр Apache Jump.

Летать, как птица – один из самых популярных сценариев сновидений, который мы хоть немного, но сделали явью. Батутный спорт почти 20 лет является олимпийской дисциплиной со своими правилами и критериями. За несколько секунд полета человек успевает поймать чувство невесомости, испытать которое рекомендуем абсолютно каждому. За прилив свежих эмоций отвечал батутный парк Apache Jump и его профессиональные тренеры. Ребята, как будто забыв о законах физики, преодолевали отметки в несколько метров.

Батут – значительно больше, чем просто развлечение. Специалистами центра даже была разработана специальная программа для похудения и подтяжки кожи. Идеальное совмещение приятного с полезным.

Развитие вестибулярного аппарата, способ навсегда попрощаться со многими страхами, укрепление сердечно-сосудистой системы, снятие напряжения со спины… Это далеко не все, что дает тренировка на батутах.

Батутный центр Apache Jump – стартовая площадка настоящих, ярких эмоций!