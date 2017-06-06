Кузбасс – спортивный. Наш регион в числе лидеров по проценту населения, занимающегося спортом

В лидерах – Краснодарский край (46,7%), Белгородская область (42,1%), Республика Татарстан (41,5%), Кемеровская область (41,3%), Республика Дагестан (40,9%). Кузбасс является также одним из лидеров России по внедрению комплекса ГТО. По данным минспорта, наша область стабильно входит в первый десяток регионов России по активности жителей, которые выполняют нормативы. Наши и побеждают. Близнецы-беловчане Рыбаковы завоевали золото и серебро чемпионата России в Сочи в беге на длинные дистанции.
Кузбасс – спортивный. Наш регион в числе лидеров по проценту населения, занимающегося спортомДругие новости от 06.06.2017
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