Кузбасс – спортивный. Наш регион в числе лидеров по проценту населения, занимающегося спортом

В лидерах – Краснодарский край (46,7%), Белгородская область (42,1%), Республика Татарстан (41,5%), Кемеровская область (41,3%), Республика Дагестан (40,9%). Кузбасс является также одним из лидеров России по внедрению комплекса ГТО. По данным минспорта, наша область стабильно входит в первый десяток регионов России по активности жителей, которые выполняют нормативы. Наши и побеждают. Близнецы-беловчане Рыбаковы завоевали золото и серебро чемпионата России в Сочи в беге на длинные дистанции.