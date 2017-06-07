Меньше месяца осталось до главной Битвы. Битвы во имя добра

Это мультиспортивный марафон, где 30 команд в течение одного дня пройдут сразу 12 испытаний. Губернский телерадиоканал «Кузбасс» выступает информационным партнером этого благотворительного проекта. Наша команда тоже готовится проверить свои силы.

Вместо обеда у шеф-редакторов и режиссеров теперь спортивный зал. Почти вся команда Первого губернского в сборе. Качают бицепсы и трицепсы. Чтобы показать свою богатырскую силушку на «Битве во имя добра».

В прошлом году «Битва во имя добра» в Кемерове прошла впервые. Почти 100 участников и главный приз – полет на воздушном шаре. В мультиспортивном марафоне команды бегали на скорость, прыгали на спортивном батуте, плавали в воде температурой +16, покоряли скалодром. Всего было 11 испытаний. Драйв, эмоции… Чего только стоил заезд на квадрацикле.

В этом году мультиспортивный марафон обещает быть еще жарче. Во-первых, он пройдет 1 июля, а во-вторых, организаторы придумали новые испытания для участников.

Каждая команда вносит организационный взнос. Все собранные средства на мультиспортивном марафоне пойдут на строительство игровой площадки для детей с ограниченными возможностями.