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Более 70 мест массового отдыха у воды и пляжей планируется открыть летом в Кузбассе

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Отдыхать уже разрешено на берегу  пруда, расположенного в Зенковском парке Прокопьевска. В течение купального сезона на водоемах будут работать мобильные патрули. Участники рейдов планируют выявлять несанкционированные места массового отдыха и напоминать, что нельзя нырять в неизвестном месте,  подавать ложные сигналы о помощи, оставлять детей без присмотра. А также запрещено заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. В случае возникновения экстремальной ситуации необходимо набрать единый телефон спасения «101».

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