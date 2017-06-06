Более 70 мест массового отдыха у воды и пляжей планируется открыть летом в Кузбассе

Отдыхать уже разрешено на берегу пруда, расположенного в Зенковском парке Прокопьевска. В течение купального сезона на водоемах будут работать мобильные патрули. Участники рейдов планируют выявлять несанкционированные места массового отдыха и напоминать, что нельзя нырять в неизвестном месте, подавать ложные сигналы о помощи, оставлять детей без присмотра. А также запрещено заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. В случае возникновения экстремальной ситуации необходимо набрать единый телефон спасения «101».
Более 70 мест массового отдыха у воды и пляжей планируется открыть летом в КузбассеДругие новости от 06.06.2017
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