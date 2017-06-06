В Мысках решили пронумеровать крупный рогатый скот

Специальными клипсаторами ветеринары биркуют животное для учета. Скоро такими сережками обзаведутся все мысковские буренки.

Бирка пластмассовая. Устойчивая и к жаре, и к морозам. Это своеобразное удостоверение коровы. Вся информация и номер заносятся в паспорт животного, а также в единый журнал. В дальнейшем его заменит электронная база, говорят ветеринары. Для животного эта процедура, конечно, стрессовая, но никакого вреда, утверждают специалисты, она ему не приносит. Да и для хозяев не накладная.

Чтобы привлечь жителей Мысков к биркованию крупного рогатого скота, еще и акцию объявили – первые 20 мысковчан, пронумеровавших своих коров, получат финансовое вознаграждение в размере 500 рублей.

С помощью биркования ветеринары планируют усилить контроль за качеством мяса и молочной продукции. Теперь реализовывать их, если животное не поставлено на учет, не получится. Ведь без прививок, отмечают специалисты, через молоко человеку могут передаться опасные болезни. Ветеринары продолжат объезд подворий до конца месяца, пока, как говорится, в прямом смысле, всем коровкам не раздадут по серьгам.