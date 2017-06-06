Кузбасс стал лидером по объему отгруженной продукции собственного производства за январь-апрель 2017 года

Как сообщает департамент экономического развития обладминистрации со ссылкой на Росстат, по итогам четырех месяцев Кемеровская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе и восьмое в стране по отгрузке всеми видами транспорта. В аналогичном периоде 2016 года регион был вторым в Сибири и 13 в России. Перевозка грузов по железной дороге за январь-апрель этого года достигла 86,8 млн тонн.