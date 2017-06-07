В Кузбассе продолжается ежегодная акция по обеспечению нуждающихся жителей гуманитарным углем

Акция приурочена ко Дню шахтера и проводится по инициативе Амана Тулеева с 1998 года. В этом году по 4 тонны черного золота получат более 11 тысяч кузбасских семей.

Мощный грузовик завозит в очередной дом новый подарок – золото, правда, черное. Но для сибирской суровой зимы – настоящее спасение. Только вот позволить себе купить тонны угля могут далеко не все. Пенсионеры и малообеспеченные семьи в Ленинске-Кузнецком в рамках губернаторской акции уже начали получать бесплатный уголь. В их числе и Нина Иванова. Чтобы в доме всегда было тепло, по машине угля ей привозят регулярно каждое лето.

Желающих существенно сэкономить бюджет в Ленинске-Кузнецком оказалось почти пятьсот семей. Уголь – экономичный: долго горит, расходуется в малых количествах.

Двадцатый год подряд по инициативе губернатора десятки тысяч кузбасских семей получают уголь совершенно бесплатно. Всего в этом году будет выделено около 50 тысяч тонн «черного золота». Заявки на получение топлива можно подать в органы социальной защиты городов и районов по месту жительства.