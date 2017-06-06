В Кемерове запустили сезонную программу по профориентации школьников без отрыва от отдыха

Яркие краски, мерцающие бусины, и вся эта красота будет съедена через пару минут. Но прежде чем превратить скучные пряники в аппетитное произведение кондитерского искусства, нужно запастись терпением и выучить несколько кулинарных приёмов. На базе одной из городских школ стартовали вкусные мастер-классы для школьников.

Кузбасс давно называют территорией возможностей. Для того, чтобы возможность становилась реальностью, создают различные детские профориентационные школы на базе летних лагерей. Научиться здесь можно не только кулинарному искусству. Старшеклассникам будет интереснее изучить более точные науки, а заодно определиться со своими профессиональными перспективами.

Детей в подобных городских сезонных школах учат профессиям, востребованным в Кузбассе. А это значит, их лето пройдёт продуктивно, ведь уже сегодня школьники сделают первый шаг к будущей карьере.