В гостях Семен Кузнецов, руководитель строительной компании «Европейский стиль»Актуальное интервью от 11.08.2017
Актуально
- 12.08.17
Актуальное интервью
В гостях Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского Гидрометеоцентра
Рыбачили все! Состоялась главная рыбалка этого лета. «FISH'ка сезона-7» прошла в «Березовом уюте»
Сегодня в Междуреченске служба занятости населения Кемеровской области провела выездную информационную акцию «Работа в Кузбассе!»
Объединиться, чтобы решить проблемы коренного населения. В Кузбассе проходят Дни коренных народов мира
Когда секунды могут стоить жизни. В Калтане прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях
- 11.08.17
Готовим вместе
Готовим пасту вместе с Владимиром Сельковым, призером Олимпийских игр, чемпионом мира
- 10.08.17
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Одиннадцатая Всероссийская олимпиада юных геологов завершилась сегодня в Кузбассе
Огненная история. К нам в редакцию обратились жители поселка городского типа Ижморский
Перевал четырех веков. Так в честь грядущего юбилея Новокузнецка туристы назвали один из труднопроходимых перевалов Кузнецкого Алатау