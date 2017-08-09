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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Перевал четырех веков. Так в честь грядущего юбилея Новокузнецка туристы назвали один из труднопроходимых перевалов Кузнецкого Алатау.

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Во время экспедиции путешественникам пришлось преодолеть немало испытаний. И встреча с медведем оказалась не самым сложным из них.

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