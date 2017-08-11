Готовим пасту вместе с Владимиром Сельковым, призером Олимпийских игр, чемпионом мира

Готовим пасту вместе с Владимиром Сельковым, призером Олимпийских игр, чемпионом мираГотовим вместе от 11.08.2017
Актуально
Рыбачили все! Состоялась главная рыбалка этого лета. «FISH'ка сезона-7» прошла в «Березовом уюте»
Сегодня в Междуреченске служба занятости населения Кемеровской области провела выездную информационную акцию «Работа в Кузбассе!»
Объединиться, чтобы решить проблемы коренного населения. В Кузбассе проходят Дни коренных народов мира
Когда секунды могут стоить жизни. В Калтане прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях
- 10.08.17
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Одиннадцатая Всероссийская олимпиада юных геологов завершилась сегодня в Кузбассе
Огненная история. К нам в редакцию обратились жители поселка городского типа Ижморский
Перевал четырех веков. Так в честь грядущего юбилея Новокузнецка туристы назвали один из труднопроходимых перевалов Кузнецкого Алатау
Медицина будущего. Сегодня в Кузбасском технопарке состоялась встреча представителей медицинского сообщества
- 09.08.17
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