Объединиться, чтобы решить проблемы коренного населения. В Кузбассе проходят Дни коренных народов мира

В нашей области проживают два малочисленных народа — шорцы и телеуты. Сегодня в посёлке Усть-Анзас Таштагольского района прошел большой тематический праздник. А накануне в Мысках о традициях и образе жизни коренных народов рассказали в игровой форме. Местом, где проводятся все праздники шорцев, стал духовный центр «Эне Таг».

В духовном центре «Эне Таг» на каждый национальный шорский праздник всегда людно. Местные встречают здесь Новый год, отмечают День родного языка, здесь же общаются с духами, знакомят гостей с традициями своего народа.

Коренные жители проводят праздники по-своему, стараясь приобщить молодое поколение к национальной культуре. Национальные костюмы и музыка, песни на родном языке, пословицы и стихотворения.

Шорцы стремятся сохранить и свои обычаи. Поэтому ни один праздник не обходится без национальных состязаний и промыслов. Хоть это просто-напросто забава, но участвуют в них все: и взрослые, и дети. Для детворы это еще и полезно.

Международный День коренных народов отмечается с 1994 года. Ежегодно его проводят по традициям и обычаям. В Мысках развивается национальная культура. Городские власти помогают коренным жителям в реализации идей и планов.