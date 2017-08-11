Сегодня в Междуреченске служба занятости населения Кемеровской области провела выездную информационную акцию «Работа в Кузбассе!»

Автоколонна из 8 мобильных центров занятости населения городов области и автомобилей угольных предприятий Междуреченска прошла по улицам города.

«Служба занятости», «За Кузбасс» – под этими слоганам сразу видно, в Междуреченск едет организованная команда специалистов. Проследовав от стелы на въезде в город до площади Весенней, колонна машин начала свою работу. Вместе с сотрудниками центра занятости в город приехали и представители департамента Кемеровской области.

В преддверии «Дня шахтера» основными организациями на ярмарке вакансий стали угольные предприятия: АО «Междуречье», ООО «Рук», ПАО «Южный Кузбасс».

Автопробег – это еще одна из форм работы Центра занятости. Подобные мероприятия нашли отклик во многих городах области. Теперь и Междуреченск в их числе.