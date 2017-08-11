Рыбачили все! Состоялась главная рыбалка этого лета. «FISH’ка сезона-7» прошла в «Березовом уюте»

На хороший улов приговаривали они – рыбаки седьмой фишки сезона. 11 команд. У каждой – свой пирс. Его уже по традиции определила жеребьевка.

5:30 утра. Начинаем главную рыбалку этого лета. Удочки, спиннинги, в распоряжении сразу два пруда на территории оздоровительного центра «Березовый уют». Здесь собрались те, кто через удочку не переступают и перед рыбалкой ее не моют – плохая примета. Они пришли за карпом, карасем и щукой. Своего «клюет» некоторые рыбаки ожидали в палатке на берегу.

Всего лишь несколько карпов в планах, в реальности же – сразу несколько щук общим весом в 12 кг 190 граммов. Команда «Фольксваген Сибавтоцентр» стала победителем в номинации «Самый большой улов».

Выиграть приз в этом году оказалось сложнее. Если на прошлых «Фишках сезона» номинаций было столько, сколько команд-участников, то в этом году – всего 4. «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Лучшая команда» и «Лучшее блюдо».

Эксперты по рыбным делам замеряли улов, а профессионалы кулинарии оценивали свежеприготовленные блюда. Нравится или нет: эти понятия не для сегодняшней «Фишки сезона». Оценку вкуса, причем не всегда положительную, ставил сам шеф-повар оздоровительного комплекса «Березовый уют».

Норвежская и русская уха, лапти из рыбы и дикий карп-царь, который, кстати, больше всего понравился экспертам вкуса. Его приготовила команда салона детской обуви «Совенок». Они стали победителями в номинации «Лучшее блюдо».

Рыбацкую фишку мы увидели, кулинарную тоже. Но это еще не все. Участники показали и творческую сторону своих команд. Они могут не только крупную щуку поймать на крючок, но и отличное зажигательное настроение.

Самыми креативными стали участники команды журнала «Авторский проект». Именно они выловили самую творческую фишку. Удачная рыбалка этого лета завершилась. Следите за нашими эфирами. Мы расскажем, как каждая команда поймала свою рыбу мечты.

К свежепойманной щуке всем гостям предложили чай… Встреча по русским народным традициям стала еще одной фишкой главной рыбалки этого лета…