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Одиннадцатая Всероссийская олимпиада юных геологов завершилась сегодня в Кузбассе

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10 дней судьи проверяли теоретическую и практическую подготовку ребят не только со всей России. Среди участников были представители практически всех стран СНГ.

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