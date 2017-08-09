Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Огненная история. К нам в редакцию обратились жители поселка городского типа Ижморский

Другие новости от 09.08.2017

Уже несколько месяцев они живут с опасением, что в любой момент их дома могут загореться. Причина — котельная, которая располагается почти во дворах.

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально